Blind krijgt er opties in de Serie A bij

Het is geen uitgemaakte zaak dat Franck Kessié voor dertig miljoen euro de overstap maakt van Atalanta naar AS Roma. George Atangana, zaakwaarnemer van de middenvelder, bevestigt dat er meerdere kapers op de kust zijn. (Rai Sport)

AC Milan is de grootste kandidaat om de Oranje-international in huis te halen, terwijl ook Internazionale een oogje heeft op Blind.