Blessures nekken Van der Vaart: ‘Dat hebben we ingecalculeerd’

Rafael van der Vaart werd afgelopen zomer door FC Midtjylland verlost uit zijn sportieve lijden bij Real Betis, maar mede door veel blessureleed speelde de middenvelder pas twaalf wedstrijden voor de Deense topclub. Het blessurerijke verleden van de inmiddels 34-jarige Van der Vaart weerhield Midtjylland er echter niet van de voormalig Oranje-international in te lijven.

"Dit risico hebben we ingecalculeerd. Een speler van zijn leeftijd loopt het risico dat hij weinig minuten kan maken", zo laat directeur Claus Steinlein weten in gesprek met Jyllands Posten. "We hebben er rekening mee gehouden tijdens de onderhandelingen. We lopen dus geen enkel financieel risico. Rafael accepteerde het ook dat hij iets in moest leveren."

Volgens Steinlein is Van der Vaart van onschatbare waarde in de kleedkamer van Midtjylland. "Als een ex-speler van Real Madrid zich ontfermt over onze jonge jongens, dan geeft dat hen geloof dat zij kunnen bereiken wat hij bereikt heeft. Daardoor durven ze te dromen", stelt de beleidsmaker.