Moyes haalt uit naar Van Aanholt: ‘Onze keuze om hem te laten gaan’

Patrick van Aanholt verruilde Sunderland afgelopen winter voor Crystal Palace en haalde onlangs hard uit naar David Moyes, met wie hij een half jaar werkte in het Stadium of Light. De linkervleugelverdediger gaf aan het plezier verloren te zijn onder de Schot, maar die zegt weinig te kunnen met de woorden van de Oranje-international.

"Ik ben teleurgesteld door Patrick's reactie", tekent Sunderland Echo op uit de mond van Moyes, die momenteel met Sunderland hekkensluiter is in de Premier League. "Ik heb echter tussen de twintig en dertig spelers onder mijn hoede en ik verwacht niet dat elke speler in de selectie het altijd naar zijn zin heeft op de training."

Van Aanholt maakte uiteindelijk voor circa twaalf miljoen euro de overstap naar Crystal Palace. "Het was onze beslissing om hem te laten gaan, maar ik heb niet de behoefte om in te gaan op de redenen. Als je benieuwd bent naar de redenen, kun je dat zelf vragen aan Patrick", aldus Moyes.