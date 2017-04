‘Ajax laat doelman aankomende zomer transfervrij vertrekken’

Het lijkt erop dat Marc Overmars aankomende zomer op zoek gaat naar een nieuwe reservedoelman. De huidige back-up van André Onana beschikt namelijk over een aflopend contract en het heeft er alle schijn van dat de verbintenis van de ervaren sluitpost niet verlengd gaat worden.

Dat heeft Boers zaakwaarnemer Harold Eijkelkamp namelijk bevestigd tegenover Ajax Showtime, nadat eerder deze week de eerste geruchten opdoken over een zomers vertrek van de 36-jarige Boer. Of de Amsterdammers volgend seizoen opnieuw een ervaren doelman achter Onana willen zetten, of een talentvolle keeper uit de jeugd doorschuiven, is nog niet duidelijk.

Boer werd in 2014 door Ajax overgenomen van PEC Zwolle en vervulde de afgelopen drie seizoenen de rol van reservedoelman in de Amsterdam ArenA. Hij kwam in totaal tien keer in actie in een officiële wedstrijd voor de Amsterdammers, waarvan het merendeel in het toernooi om de KNVB Beker plaatsvond.