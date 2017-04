Bosz vol lof: ‘Geen enkele speler in de selectie lijkt op hem’

Abdelhak Nouri heeft dit seizoen vooral zijn minuten gemaakt bij Jong Ajax, maar de middenvelder begint ook steeds nadrukkelijker op de deur te kloppen bij de hoofdmacht van de Amsterdammers. Het talent pikt regelmatig zijn invalbeurten mee en is vanwege zijn veelzijdigheid een waardevolle speler om achter de hand te hebben voor Peter Bosz.

De coach van Ajax is dan ook tevreden met de ontwikkeling die Nouri door heeft gemaakt: “"Het is voor hem een seizoen waarin hij zijn debuut heeft gemaakt. Een heleboel dingen zijn nieuw en daar is hij ondertussen aan gewend. In je eerste seizoen moet je zorgen dat je je ontwikkelt en dat je dingen oppikt bij Ajax die heel anders zijn dan bij Jong. In het begin moest hij er even aan wennen, maar nu doet hij dat uitstekend”, vertelt de trainer op de officiële kanalen van zijn club.

Bosz zet Nouri zowel in als middenvelder, als als hangende rechtsbuiten: “We hebben geen enkele speler in de selectie die op hem lijkt en daarom ben ik ook heel erg blij dat hij bij ons in de selectie zit, omdat hij zichzelf is. Voetballend is hij heel bijzonder, maar fysiek en in verdedigend opzicht moet hij nog wel stappen maken.”