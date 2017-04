Aké gemist bij Bournemouth: ‘Maar dit was het goed recht van Chelsea’

Nathan Aké begon het seizoen op huurbasis bij Bournemouth en maakte een geweldige indruk. Chelsea haalde hem in januari terug, maar sindsdien komt de Nederlandse verdediger amper meer aan de bak. Zaterdagavond staan de twee teams tegenover elkaar in het Vitality Stadium. Bournemouth-manager Eddie Howe erkent dat hij graag de beschikking had gehad over Aké, maar zegt alle begrip te hebben voor de keuze van the Blues om hem terug te halen.

“Allereerst wil ik vermelden dat we Chelsea zeer dankbaar zijn voor het feit dat ze hem aan ons hebben uitgeleend”, aldus Howe in de Engelse media. “Er moet vertrouwen voor zijn om een van de grootste talenten uit te lenen. We waren natuurlijk teleurgesteld dat we hem kwijtraakten. Hij was een belangrijke schakel in ons team, maar dit was het goed recht van Chelsea. Hij is hun speler. Zij kunnen hem terughalen en daar heb ik geen problemen mee.”

Aké wordt gemist bij Bournemouth. “Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Hij is een geweldige kerel, die goed in ons team paste. Chelsea heeft datgene gedaan waarvan zij dachten dat goed was voor hem en de club. Daarom heb ik er geen problemen mee.”