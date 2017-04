Mourinho mist spits: ‘Hij had er nu waarschijnlijk al twintig gemaakt’

Manchester United staat na 29 speelronden op een teleurstellende zesde plaats in de Premier League en dat komt mede door een gebrek aan scorend vermogen, zo stelt José Mourinho. The Mancunians maakten dit seizoen 43 doelpunten en van alle clubs in het linker rijtje kwamen er slechts drie ploegen minder vaak tot scoren.

Mourinho vindt dat spelers als Marcus Rashford, Jesse Lingard, Anthony Martial en Henrikh Mkhitaryan nauwkeuriger moeten zijn voor het doel. “We hebben een paar spelers die geen beste relatie hebben met het doel. Het zijn goede en creatieve spelers, maar geen echte afmakers. Ik zal je één voorbeeld geven: op de manier waarop we op Old Trafford domineren en aanwezig zijn in de vijandelijke zestien, denk ik dat Chicharito er makkelijk twintig had kunnen maken”, zo wordt de Portugees geciteerd.

“Zelfs als hij steeds was ingevallen en alleen maar de laatste tien of twintig minuten had gespeeld, had hij er nu waarschijnlijk al twintig inliggen. Zo’n speler is hij. Hij staat altijd op de goede plaats om bijvoorbeeld een rebound binnen te schieten. We zijn momenteel niet sterk en goed genoeg om de doelpunten te maken die we zouden moeten maken”, besluit Mourinho. Javier Hernández werd in de zomer van 2015 verkocht aan Bayer Leverkusen.