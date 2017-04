‘Ziyech heeft zich onsterfelijk gemaakt bij de Marokkaanse fans’

Hakim Ziyech gaf eerder deze week in een interview aan dat hij niet voor Marokko zal spelen zolang Hervé Renard bondscoach is. De keuzeheer laat de international al geruime tijd links liggen. De Ajacied vertelde dat het iets ‘persoonlijks’ is geworden tussen hem en Renard. Hoewel Ziyech zeer waarschijnlijk nog lang zal moeten wachten op een oproep voor de nationale ploeg, kan hij niet meer stuk bij de fans van Marokko. Dat stelt Ahmed Boukha, redacteur van de website 11Lions.nl.

Ziyech werd buiten de Marokkaanse selectie gelaten voor de Afrika Cup en kreeg voor de afgelopen interlandperiode ook geen uitnodiging. "Een groot gedeelte van de supporters blijft schreeuwen om Ziyech. Ik durf bijna te zeggen dat hij de meest populaire Marokkaanse voetballer is op dit moment”, laat Boukha weten in gesprek met Ajax Showtime. “Bij het overgrote deel van de Marokkaanse supporters, zowel in Europa als in Marokko, kan Hakim niet meer stuk. Wanneer je voor Oranje kunt spelen, maar alsnog kiest voor Marokko, maak je jezelf onsterfelijk bij de fans. Men wil Ziyech zo snel mogelijk weer in het shirt van Marokko zien.”

Binnen de Marokkaanse voetbalbond zou men het niet eens zijn met de beslissing van Renard om Ziyech buiten de selectie te laten. "In de wandelgangen is te horen dat het niet selecteren van Ziyech tot een serieuze discussie heeft geleid tussen Hervé Renard en de voorzitter van de bond, Faouzi Lakjaa. De bondsvoorzitter kan echter moeilijk de eigen bondscoach bekritiseren”, aldus Boukha.