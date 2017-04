FC Den Bosch legt opvolger van Vloet vast: ‘Hij loopt al lange tijd mee’

Wil Boessen is de nieuwe trainer van FC Den Bosch. De 52-jarige Limburger treedt vanaf komend seizoen in dienst en heeft voor één jaar getekend, met een optie op een tweede voetbaljaar. Boessen volgt Wiljan Vloet op als oefenmeester, al bljift laatstgenoemde als manager voetbalzaken wel bij de club betrokken.

“Den Bosch is een echte volksclub met een Bourgondisch karakter. De club heeft een duidelijke sportieve visie en wil nadrukkelijk stappen voorwaarts zetten de komende jaren”, aldus Boessen. “Ik kijk ernaar uit om hier mijn bijdrage aan te leveren en om met deze talentvolle spelersgroep aan de slag te gaan. Ik zie het als een mooie uitdaging om met zijn allen de stijgende lijn door te trekken en te vertalen naar goede prestaties op het veld.”

Boessen werkte tot augustus bij Lampang FC in Thailand en was daarvoor actief bij Chiangmai, FC Oss, Fortuna Sittard en VVV-Venlo. Als coach heeft hij inmiddels 105 wedstrijden in de Jupiler League in de dug-out gezeten. “Wil loopt al lange tijd mee in de voetballerij en is zeer ervaren. We zien in hem een ambitieuze trainer die zin heeft om bij Den Bosch aan de slag te gaan”, legt algemeen directeur Bert Wernke uit.