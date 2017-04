Schöne: ‘Dat vind ik wél belangrijk, net als op mijn eten en drinken letten’

Lasse Schöne is bezig aan één van zijn beste seizoenen in het shirt van Ajax. Onder trainer Peter Bosz speelt hij als verdedigende middenvelder en die positie is hem op het lijf geschreven. De Deense routinier is met zijn 31 jaar een van de dragende krachten bij de nummer twee van de Eredivisie. Waar jongere spelers om hem heen af en toe pas op de plaats moeten maken door blessureleed, heeft Schöne geen pijntjes.

"De oude beentjes doen het nog goed", vertelt de middenvelder in een interview met De Telegraaf. "Het is een zware, maar vooral leuke periode. Ik voel me goed, maar doe niet veel anders dan ik normaal heb gedaan. Ik verzorg mijn lichaam al bijna 31 jaar op mijn eigen manier. En dat werkt prima."

Ondanks zijn leeftijd heeft Schöne geen speciale behandelingen nodig na wedstrijden. Hij wordt op dezelfde manier behandeld als zijn jongere ploeggenoten. "Een hersteldag is vaak een beetje uitlopen, een positiespel en dan naar binnen om wat warme en koude baden te nemen. Ik lig niet veel op de massagebank, omdat ik een snel herstellend lichaam heb, denk ik.”

Schöne is niet bijzonder veel met zijn lichaam bezig. "De dagen na de wedstrijden probeer ik uiteraard wel mijn rust te pakken. Ik heb twee kinderen, maar gelukkig regelt mijn vrouw in deze periode veel als de kids druk zijn. Zo kan ik wat langer uitslapen. Dat vind ik wél belangrijk. Net als op mijn eten en drinken letten."