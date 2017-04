Ronaldinho: ‘Toen had ik voor Manchester United kunnen spelen’

Ronaldinho had in de zomer van 2003 over belangstelling niet te klagen. De clubs stonden in de rij voor de Braziliaanse technicus van Paris Saint-Germain. Zijn keuze viel uiteindelijk op Barcelona, waar hij vijf succesvolle jaren kende. Verschillende clubs uit Engeland hadden hem graag naar de Premier League gehaald, waaronder Chelsea en Manchester United.

“Ik ben destijds naar Barcelona gegaan vanwege mijn vriendschap met Sandro Rosell. Maar ik had voor Manchester United kunnen spelen”, erkent Ronaldinho in gesprek met FourFourTwo. “Mijn broer was toen aan het uitzoeken waar ik mijn carrière kon vervolgen na PSG. Ik had het WK gewonnen en alle deuren gingen open. Maar toen Sandro werd gekozen, kreeg ik de kans om de club en de stad te bekijken. De keuze was toen niet moeilijk meer.”

Chelsea meldde zich vaker bij de belangenbehartigers van Ronaldinho. Van een overstap naar Engeland kwam het nooit. “Daar heb ik geen spijt van, maar het was wel speciaal geweest, want de Premier League is een fantastische competitie. Chelsea heeft me geprobeerd te halen, maar er waren ook andere clubs geïnteresseerd.”