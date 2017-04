Elia stond niet te springen om invalbeurt tegen Ajax: ‘Dan heb je niks aan mij’

In de strijd om het kampioenschap ging Feyenoord vorige week zondag met 2-1 onderuit op bezoek bij Ajax. Eljero Elia was inzetbaar, maar bleef negentig minuten op de bank. Het liep niet bij de Rotterdammers, die de geschorste Tonny Vilhena moesten missen en Nicolai Jörgensen en Rick Karsdorp geblesseerd zagen uitvallen. Elia vond het niet erg dat trainer Giovanni van Bronckhorst hem niet liet invallen.

"Het liep niet, er was nauwelijks positiespel. Dan heb je eigenlijk niks aan mij”, zegt Elia in gesprek met de NOS. “Dan ga je gefrustreerd achter je mannetje aanlopen en krijg je misschien een domme gele kaart. Dan zit je nog dieper in de penarie.”

In de midweekse speelronde herstelde Feyenoord zich uitstekend van de nederlaag in Amsterdam. Thuis tegen Go Ahead Eagles werd met 8-0 gewonnen. “De media hadden het over een crisis, maar die is er nooit geweest”, aldus Elia. “We weten dat we heel veel spelers moesten missen tegen Ajax, daar hebben zij optimaal gebruik van gemaakt.”

Ajax kan zaterdagavond in punten gelijk komen met Feyenoord, als het weet te winnen van NEC. Zondag gaat Feyenoord op bezoek bij PEC Zwolle. Het duel van Ajax gaat Elia niet volgen. "Ik wacht wel op de uitslag. Ik ga lekker met de boys chillen en een serie kijken, Iron Man. Dan zie ik het wel."