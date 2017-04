Viergever blij met structuur van Bosz: ‘Niet lekker als er geschoven wordt’

Waar zijn voorganger bijna wekelijks op de proppen kwam met andere namen in het basiselftal, houdt Peter Bosz bij Ajax doorgaans vast aan dezelfde namen. Nick Viergever is al het hele seizoen vaste basisspeler en de centrumverdediger vindt het fijn om te weten waar hij aan toe is.

Waar het voor de wisselspelers dit seizoen moeilijk is om zich in de basis te spelen, genieten de vaste basiskrachten veel vertrouwen van de trainer. "Het is voor een elftal ook niet lekker als er, ondanks de vele wedstrijden, geschoven wordt in het basisteam", zegt Viergever in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Viergever heeft dit seizoen af en toe plaats moeten maken. De ene keer naar de bank, de andere keer naar de linskbackpositie. Wanneer de wedstrijd het toelaat, vindt de mandekker het geen probleem om gewisseld te worden."Het is vooral fijn, als de tussenstand het toelaat, om een halfuur voor tijd te kunnen wisselen met het oog op de volgende wedstrijd. Ikzelf ben klaar voor die laatste, drukke maand. Wat mij betreft speel ik gewoon alles."