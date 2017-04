Kuyt: ‘Ik vind het verschrikkelijk, dag later heb ik er nog meer last van’

In de titelrace is PEC Zwolle de volgende horde voor Feyenoord. De Rotterdammers hebben het al jaren moeilijk op het kunstgras in het MAC³PARK stadion. De Rotterdammers spelen liever op natuurgras. Met name Dirk Kuyt moet niets hebben van de kunstmat. Hij ondervindt niet alleen tijdens het duel hinder, ook de dagen erna heeft de routinier er nog last van.

Kuyt heeft er een hekel aan om op kunstgras te spelen, zo laat hij optekenen in het Algemeen Dagblad. "Je moet in Nederland nou eenmaal een paar keer per jaar op kunstgras spelen”, vertelt de aanvaller. “Ik vind het zelf ronduit verschrikkelijk, een dag na de wedstrijd heb ik er lichamelijk altijd meer last van. Maar we moeten nu alles geven om die landstitel te pakken."

Ook trainer Giovanni van Bronckhorst is geen voorstander van kunstgras. "Voetballen is gewoon een ander spelletje als het op kunstgras wordt gespeeld”, vult hij zijn aanvoerder aan. “Maar we willen kampioen worden en dus moeten we er niet over zeuren. We zullen ook in Zwolle moeten winnen”, aldus de trainer.