‘Ik droom van een club die in de CL ook echt om de winst strijdt’

Sam Larsson heeft te kennen gegeven sc Heerenveen te willen verlaten en de aanvaller gaat het liefst verder in de absolute top. “Ik droom van een club die niet alleen meedoet in de Champions League, maar ook echt strijdt om de winst”, zegt de 23-jarige Zweed in een interview met de Leeuwarder Courant.

Larsson werd de afgelopen maanden gelinkt aan clubs als Ajax, PSV, Atalanta en Sassuolo, maar het lijkt erop dat de buitenspeler mikt op een grote club uit het buitenland. Het contract van de tweevoudig international loopt nog één jaar door en kan door een eenzijdige optie van Heerenveen nog met een seizoen verlengd worden.

“Ik besef eveneens heel goed dat het nu geen enkele zin heeft om te denken of praten over een volgende stap in mijn loopbaan. Het is ook dom om iets te zeggen als je toch niet weet wat er gaat gebeuren. Ik concentreer me nu op de slotfase van het seizoen. We moeten ervoor zorgen dat we straks in vorm zijn voor de play-offs”, besluit Larsson.