‘Ik ben geen leider en sleutelspeler bij Oranje, maar daar werk ik aan’

Quincy Promes haalt dit seizoen niet zo’n hoog niveau als in het vorige voetbaljaar, maar is met zijn doelpunten nog wel altijd van onschatbare waarde voor Spartak Moskou. De 25-jarige buitenspeler erkent dat het beter kan en stelt in een interview met het programma 8-16 dat de kritiek hem alleen maar sterker maakt.

“Als mensen zeggen dat ik niet in vorm ben, dan motiveren die woorden mij. Want ik wil altijd beter spelen. Ik ben blij als ik scoor of een assist geef, maar als ik dat niet doe en het team toch wint, dan is het ook goed. Ik wil gewoon winnen”, aldus Promes, die dit seizoen in zeventien competitiewedstrijden acht keer scoorde.

“Ik voel mij goed bij Spartak. Ik ben hier een leider en een sleutelspeler. Dat kan ik niet zeggen over het Nederlands elftal, maar daar werk ik aan. Ik voel mij geweldig bij Spartak en scoor er veel en hopelijk kan ik dat binnenkort ook zeggen van mijn prestaties bij Oranje”, besluit Promes, die zestien interlands achter zijn naam heeft staan.