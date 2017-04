‘De positie van Cocu zou dan wel ter discussie hebben gestaan’

PSV kan het kampioenschap na het 2-2 gelijkspel tegen FC Twente vergeten, maar dat betekent niet dat Phillip Cocu moet vrezen voor zijn toekomst in het Philips Stadion. Het Eindhovens Dagblad meldt dat de trainer ‘gewoon’ kan aanblijven.

De regionale krant schrijft dat PSV door het waarschijnlijke vertrek van een aantal spelers aan een ‘nieuwe cyclus’ begint, maar voegt eraan toe dat de directie aan Cocu wil vasthouden. “De directie noch Cocu piekert erover om dat met een andere trainer aan het roer te doen. PSV heeft dit seizoen geen enkele doelstelling behaald, maar ondanks de nodige scepsis bij de fanatieke achterban blijft de top volledig geloven in de aanpak van de coach.”

“PSV ligt nog steeds op koers om dit seizoen 80 punten te pakken en in veel jaren is dat genoeg voor de titel”, vervolgt het dagblad. “Had de ploeg een veel grotere achterstand opgelopen of was het vertrouwen in Cocu bij een deel van de spelersgroep weg, dan zou de positie van de trainer intern wel ter discussie hebben gestaan.” De 46-jarige Cocu is sinds de zomer van 2013 de trainer van PSV en pakt gemiddeld 1,95 punt per wedstrijd.