‘Als blijkt dat ik met de pers heb gesproken, ben ik vreselijk aan de beurt’

De politie deed donderdag een inval in het supportershome van Vak P omdat daarin stelselmatig in drugs zou worden gehandeld. De burgemeester sprak op een persconferentie later van ‘georganiseerde criminaliteit’ en voegde eraan toe dat de motorclubs Satudarah en Saudarah er een grote rol in zouden spelen. Voor (oud-) leden van de supportersvereniging kwamen die geluiden niet als een verrassing.

Zij geven in TC/Tubantia aan dat Satudarah het voor het zeggen heeft in Vak-P, het vak van de harde kern van FC Twente. “Vak-P is Vak-P niet meer sinds Satudarah er de lakens uitdeelt. Er heerst een angstcultuur. Sommige leden durven zelfs niet meer in het home te komen. Er hebben niet voor niets honderden leden opgezegd de laatste jaren”, klinkt het.

De krant schrijft dat de (oud-) leden niet met naam en toenaam willen worden beschreven. “Als blijkt dat ik met de media heb gesproken, ben ik vreselijk aan de beurt”, zo vertelt een geïnterviewde. In Vak-P zouden tien tot vijftien leden van Satudarah zitten en die zouden zich onder meer stevig bemoeien met het deurbeleid bij het vak, zo liet politiechef Janny Knol al weten. Satudarah wilde tegenover TC/Tubantia niet reageren.