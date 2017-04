Kieft hekelt KNVB: ‘Kom op zeg: stel een bondscoach aan!’

Wim Kieft begrijpt niet waarom het zo lang duurt dat er nog geen nieuwe bondscoach is. Danny Blind werd eind maart de wacht aangezegd door de KNVB en sindsdien neemt assistent Fred Grim de honneurs waar bij het eerste elftal. Volgens Kieft zou de KNVB in staat moeten zijn om snel knopen door te hakken.

“Volgens mij is een nieuwe bondscoach aanstellen geen hogere wiskunde. Zelfs niet voor de KNVB. Maar ik lees nu iedere dag met wie technisch directeur Hans van Breukelen om tafel heeft gezeten om het dossier bondscoach bij het Nederlands elftal te bespreken”, doelt Kieft op de gesprekken met de directeuren van Ajax, PSV, Feyenoord en AZ, met Louis van Gaal en Arjen Robben.

“Morgen volgt nog een bezoek aan Wesley Sneijder en een dag later geeft Van Breukelen een persconferentie om de profielschets voor de nieuwe bondscoach te openbaren. Kom op zeg: stel een bondscoach aan. Doe waarvoor je in dienst bent bij de KNVB”, besluit Kieft in zijn column voor De Telegraaf. De eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal staat voor 31 mei op het programma; dan wordt er een oefenduel afgewerkt met Marokko.

Jorge Sampaoli, de trainer van Sevilla, werd door sommigen ook naar voren geschoven als mogelijke opvolger van Blind. De KNVB zou, volgens de berichtgeving, de interesse van de Argentijn ook gaan ‘checken’, maar Sampaoli zei vrijdag nergens iets van te weten. “Eerlijk, ik heb nog geen gesprekken met de KNVB gehad (…) Volgens mij is het niets meer dan een gerucht.” Sampaoli heeft in Andalusië nog een contract tot de zomer van 2018.