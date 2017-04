Feyenoord ziet zilvervloot binnenvaren: ‘Dit is een van onze beste deals’

Feyenoord presenteerde vrijdag zijn nieuwe hoofdsponsor voor het komende seizoen, want de naam van energieleverancier Qurrent zal na het lopende voetbaljaar op de voorkant van de shirtjes verschijnen. De NOS meldde dat het gaat om een jaarbedrag van vierenhalf miljoen euro, dat door variabelen kan oplopen tot zes miljoen. De Telegraaf schrijft nu dat het om zeker vijf miljoen per jaar gaat.

De berekeningen van de krant wijken dus iets af van die van de NOS: het verschil gaat om zo’n twee miljoen. Hoe veel Feyenoord uiteindelijk aan de deal gaat verdienen, is afhankelijk van de bonussen. Hoofdsponsor Wim Koevermans noemt de nieuwe overeenkomst, die geldig is voor vier jaar, in ieder geval ‘voor onze club geweldig’.

“We hebben vier jaar stabiliteit. Hier kunnen we de komende jaren op bouwen. En het is logisch dat het financiële aspect naast alle samenwerkingen en plannen die we met elkaar hebben, belangrijk is. Dit is een van de betere deals uit de historie van de club. En als je alle andere deals die we nog sluiten erbij optelt, gaan we met ons hele sponsorbudget een fantastische stap maken”, aldus Koevermans.

Qurrent is leverancier van knalgroene energie tegen inkoopprijs en is al drie jaar op rij door de Consumentenbond en Greenpeace uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland. Naast energie leveren helpt het bedrijf haar klanten actief met het opwekken en besparen van energie. Het bedrijf wordt als sponsor van Feyenoord de opvolger van Opel.