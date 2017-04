‘De thuisduels zijn oneerlijk voor tegenstanders; we spelen met twaalf man’

De Graafschap boekte vrijdagavond tegen RKC Waalwijk (4-0) zijn derde zege op rij en de zevende overwinning in de laatste acht speelronden van de Jupiler League. De club uit Doetinchem staat daardoor met vijftien punten op de eerste plaats in de strijd om de vierde periodetitel en Henk de Jong is meer dan tevreden.

De Jong genoot met name van de ambiance op De Vijverberg, zo vertelde hij na afloop: “Ik zeg het wel vaker dat ik tijdens wedstrijden en trainingen kan genieten van mijn team. Thuis is het niet eerlijk voor tegenstanders, we spelen met twaalf man, door zo'n fantastische supportersschare. Die fans slepen ons er doorheen.”

De Jong vond zijn elftal ‘super’ voetballen, maar benadrukte dat de periodetitel nog lang niet binnen is: “We hebben nog niks, maar gaan door, gaan het proberen.” De voorsprong van De Superboeren op de nummer twee in de periode, SC Cambuur, bedraagt twee punten.