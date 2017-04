Nouri: ‘Het is fijn om die mensen de mond te snoeren’

Abdelhak Nouri wordt door vrijwel iedereen binnen Ajax gezien als een groot talent, maar de middenvelder heeft dit seizoen pas 93 minuten gemaakt in de Eredivisie. De twintigjarige Nouri is desondanks niet ontevreden, zo vertelt hij in een interview met Ajax TV.

“Ik ben wel tevreden over mijn seizoen, al ben ik dat nooit snel. Ik weet dat ik meer kan laten zien in Ajax 1. Ik speel veel in Jong en probeer het daar te laten zien. Ik hoorde dat ik met mijn fysiek niet in de Jupiler League kon spelen, dus dan is het fijn om die mensen de mond te snoeren omdat ik het laat zien”, aldus Nouri.

De international van Jong Oranje heeft tot dusverre twaalf officiële wedstrijden achter zijn naam staan en daarin kwam hij tot één doelpunt en drie assists. Het contract van Nouri loopt in de Amsterdam ArenA nog tot de zomer van 2020 door.