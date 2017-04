Zorgen in Rotterdam: ‘Dit komt hard aan, het zijn diepe wonden’

Sparta Rotterdam is nog lang niet veilig, want na de nederlaag tegen Excelsior van vrijdagavond (2-3) heeft de nummer zestien van de ranglijst nog altijd evenveel punten als Sparta, dat dertiende staat. De formatie van Alex Pastoor speelt de komende weken nog tegen Roda JC Kerkrade, ADO Den Haag, FC Twente en Go Ahead Eagles.

“Het was gewoon matig”, erkende Pastoor na afloop bij FOX Sports. “Dit komt heel hard aan. Het zijn diepe wonden. Het wordt veel pleisters plakken. We hebben nu geen voorsprong meer op Excelsior en horen gewoon bij de degradatiekandidaten. De druk is er nu.”

“De jongens zien ook de Teletekst-pagina. We gaan het zaterdag oppakken en kijken hoe iedereen er aan toe is en dan richting Roda JC”, besloot de oefenmeester. Sparta won op 18 maart voor het laatst en de laatste uitzege in de Eredivisie dateert alweer van 25 februari (NEC, 0-1).