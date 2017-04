Talent is op de weg terug: ‘Als Peter Bosz mij nodig heeft, zal ik er staan’

Pelle Clement maakte in oktober in de bekerwedstrijd tegen Kozakken Boys zijn debuut in het eerste elftal van Ajax en daarna kwam hij nog drie keer uit voor het hoogste keurkorps. Mede door blessureleed is het nog niet tot een definitieve doorbraak voor de twintigjarige rechtsbuiten, maar hij geeft niet op.

Clement zegt in een interview met Ajax TV dat hij zich door zijn liesblessure, die hem twee maanden aan de kant hield, ‘klote’ voelde. Hij deed vrijdagavond in de wedstrijd tegen Telstar echter weer ruim zeventig minuten mee en hoopt zo snel mogelijk zijn eerdere niveau te halen.

“Ik wil tot het einde van het seizoen wedstrijden spelen waar ik nodig ben. Dat zal vooral in Jong Ajax zijn, denk ik. Wanneer Peter Bosz mij nodig heeft, zal ik er staan”, aldus Clement, die bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2018 heeft.