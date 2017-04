Vitessenaar leeft in onzekerheid: ‘Ik had wel meer krediet verwacht’

Kelvin Leerdam was dit seizoen aanvankelijk basisspeler bij Vitesse, maar de laatste weken moet de vleugelverdediger zich tevreden houden met een reservevol. Een hard gelag voor Leerdam, die begin vorige maand in het competitieduel met PEC Zwolle (3-1 verlies) voor het laatst negentig minuten speelde.

"Hoe dat kan?", vraagt de 26-jarige rechtsback zich hardop af in gesprek met Omroep Gelderland. "Dat is voor mij ook een vraag." Leerdam geeft te kennen geen uitleg te hebben ontvangen van coach Henk Fraser. "We hebben niet met elkaar gecommuniceerd."

"Natuurlijk snap ik het niet, maar gaan gewoon door, de situatie is nu éénmaal zo", vervolgt Leerdam, die bezig is aan zijn vierde seizoen in Arnhemse dienst. De rechtspoot werd in de zomer van 2013 transfervrij weggeplukt bij Feyenoord. "Of ik meer krediet had verwacht? Ja, eigenlijk wel", besluit de voormalig jeugdinternational.