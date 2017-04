Balotelli degradeert ex-Ajacieden tot figuranten met twee doelpunten

Mario Balotelli is vrijdagavond in het uitduel met Lille goud waard gebleken voor OGC Nice. De flamboyante Italiaan was tweemaal trefzeker in het Stade Pierre-Mauroy en hielp de succesformatie van Lucien Favre zo aan drie broodnodige punten: 1-2 Anwar El Ghazi en Ricardo Kishna maakten in de tweede helft hun opwachting voor Lille, maar de ex-Ajacieden konden een nederlaag niet afwenden.

Balotelli scoorde dit seizoen nog niet op vreemde bodem in de Ligue 1, maar de spits eiste vrijdag dus een hoofdrol op in Lille. Het enfant terrible maakte na ruim een kwartier spelen met een fraaie volley de openingstreffer van Ibrahim Amadou ongedaan en zette de bezoekers een minuut voor rust zelfs op voorsprong met een intikker. Het betekende de vierde en vijfde treffer voor Balotelli in zijn laatste vier optredens voor Nice.

Na een uur spelen werd El Ghazi binnen de lijnen gebracht door Franck Passi en de oefenmeester gunde even later ook Kishna wat speeltijd. Het tweetal kon echter niet voorkomen dat Nice aan de haal ging met de zege en zodoende opstoomt naar een tweede plaats in de competitie. Les Aiglons genieten een voorsprong van twee punten op Paris Saint-Germain, maar de hoofdstedelingen speelden wel twee wedstrijden minder. AS Monaco voert nog altijd de ranglijst aan met 71 punten.