Kritiek doet Ziyech niets: ‘Ik neem het nauwelijks meer serieus’

Hakim Ziyech ligt niet meer wakker van kritiek. De aanvallende middenvelder blinkt al een aantal seizoenen uit in de Eredivisie en ook in zijn debuutjaar bij Ajax laat hij zich regelmatig gelden, maar in de voetballerij is kritiek nooit ver weg. Zo werd er door menig commentator lacherig gedaan over het feit dat Hakim Ziyech onlangs bij trainer Peter Bosz had aangegeven vermoeid te zijn.

De negenvoudig A-international van Marokko, vijf doelpunten, begon daarom in het heenduel met FC Kopenhagen ten faveure van Donny van de Beek op de reservebank. Ziyech zegt in een interview met Voetbal Inside dat hij zich niets aantrekt van de kritiek aan zijn adres: “De laatste jaren heb ik zoveel kritiek over mij heen gekregen dat ik het nauwelijks meer serieus neem.”

“Ik lees wel eens dingen die geschreven worden door journalisten of door wie dan ook, daar moet ik soms wel om lachen”, aldus Ziyech, die in dienst van Ajax tot dusverre 34 officiële wedstrijden speelde. Daarin kwam de linkspoot tot negen doelpunten en vijftien assists.