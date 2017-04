Atlético-middenvelder moet peperduur klokwerk afstaan bij gewapende overval

Atlético Madrid-middenvelder Koke kreeg donderdagavond de schrik van zijn leven. De 25-jarige Spaans international was in Madrid het slachtoffer van een gewapende overval en zou daarbij afstand hebben moeten doen van een peperduur horloge, zo melden diverse Spaanse media.

Het voorval zou zich hebben afgespeeld in een parkeergarage in de Spaande hoofdstad. De overvallers waren gewapend met een vuurwapen en maakten het uurwerk van Koke buit, dat getaxeerd is op circa zeventigduizend euro. De middenvelder kwam er verder zonder kleerscheuren vanaf, maar heeft wel aangifte gedaan bij de lokale politie.

De overval komt op een slecht moment voor Koke, die het zaterdagmiddag met Atlético opneemt tegen koploper Real Madrid. Real geniet momenteel een voorsprong van tien punten op de Madrileense aartsrivaal en hoopt Atlético komend weekeinde de definitieve nekslag toe te dienen in de Spaanse titelrace.