Celstraf geëist tegen spits vanwege ‘propaganderen van terrorisme’

Voormalig Duits jeugdinternational Deniz Naki is donderdag door de rechtbank in Diyarbakir veroordeeld tot een voorwaardeijke gevangenisstraf van achttien maanden met een proeftijd van vijf jaar. De aanvaller van derdeklasser Amedspor heeft reeds aangegeven in beroep te gaan tegen de eis, maar Naki dreigt nu bij een volgende misstap achter slot en grendel gezet te worden vanwege het 'propaganderen van terrorisme'.

Naki, die in het verleden speelde voor onder meer Bayer Leverkusen en FC St. Pauli, werd in februari 2016 al door de Turkse voetbalbond geschorst voor twaalf wedstrijden, nadat hij zich na afloop van het bekerduel van Amedspor met Bursaspor (2-1 zege) hard had gemaakt voor de Koerdische zaak in Turkije. De gemoederen liepen in die wedstrijd hoog op en Naki deed niet veel later zijn verhaal op Facebook.



Deniz Naki komt uit de jeugd van Bayer Leverkusen en speelde 37 wedstrijden in het tweede elftal van de Bundesligist.

"Dit was een erg belangrijke overwinning voor ons. We hebben ons getoond in een in alle opzichten smerige wedstrijd. We zijn trots dat we voor onze mensen hebben gevochten en dat we hen een sprankje hoop kunnen bieden in deze moeilijke tijden. Wij van Amedspor geven niet op (…) Kinderen horen niet te sterven. Her bijî Azadî", schreef hij toen. Naki werd in de bewuste wedstrijd een aantal keer erg hard aangepakt.

Daar bleef het echter niet bij voor Naki, die 27 jaar geleden werd geboren onder de rook van Köln. De spits werd strafrechtelijk vervolgd door het Openbaar Ministerie vanwege het 'propaganderen van terrorisme' en zag deze week een voorwaardelijke gevangenisstraf van ruim anderhalf jaar tegen zich geëist worden, nadat hij eerder nog was vrijgesproken. Naki liet direct weten in beroep te gaan tegen de eis van de aanklager.

"Het verdict van de rechter stelt me teleur. Ik droeg een boodschap van vrede uit. Ik zei dat ik tegen oorlog was en ben daarvoor gestraft. Ik ben iemand die vrede predikt en zal deze boodschap altijd uitdragen Ik ben daarvoor bereid elke prijs te betalen", aldus Naki, die sowieso al een veelbesproken verleden kent. In november 2009 werd hij in dienst van St. Pauli vanwege een 'maffiagebaar' naar het publiek bestraft en in november 2014 werd hij door drie mannen geslagen omdat hij op sociale media zijn steun had uitgesproken voor de Koerden.