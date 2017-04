Arsenal moet naam van ‘een van beste trainers in Europa’ doorstrepen

Brendan Rodgers heeft een nieuw vierjarig contract ondertekend met Celtic, waardoor hij er nu tot medio 2021 vastligt. Dat lijkt te betekenen dat Arsenal de manager uit Noord-Ierland in ieder geval voor komend seizoen kan vergeten.

De 44-jarige Rodgers werd de afgelopen weken door menigeen genoemd als mogelijke opvolger van Arsène Wenger. Zo stelde oud-aanvaller Charlie Nicholas dat als Wenger vertrekt, Rodgers in ieder geval ‘op de lijst moet staan’: “Hij laat zijn teams op de Arsenal-manier voetballen en met Liverpool had hij waarschijnlijk de Premier League moeten winnen. Hij voldoet volgens mij aan alle eisen. Hij heeft met Celtic ook al prijzen gewonnen. Rodgers maakt indruk, hij brengt de juiste energie”, sprak Nicholas.

The Gunners lijken de naam van Rodgers nu door te moeten strepen en algemeen directeur Peter Lawwell is blij met de contractverlenging, zo vertelt hij op de clubwebsite: “Brendan heeft al veel impact gehad op Celtic. Hij is een geweldige manager en we geloven dat hij een van de beste trainers is in Europa en misschien wel van de wereld. We zijn blij dat hij zijn toekomst aan Celtic heeft verbonden”, aldus Lawwell.