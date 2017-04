Koude oorlog bereikt hoogtepunt: ‘Laat ze maar lekker praten bij Ajax’

De koude oorlog tussen Ajax en Feyenoord bereikte vorige week een hoogtepunt. Na de 2-1 zege van de Amsterdammers in De Klassieker werd de druk op de koploper flink opgevoerd in de media door diverse Ajax-spelers, maar Feyenoorder Bart Nieuwkoop meent dat men in Rotterdam niet onder de indruk is van de psychologische oorlogsvoering van de aartsrivaal.

"Wij zijn gefocust op onszelf, wij hebben alles in eigen hand. Laat ze maar lekker praten", vertelt de verdediger aan FOX Sports. "Kijk, ze kunnen het wel zeggen, maar uiteindelijk zijn wij degenen die het echt kunnen zeggen: als wij alles winnen, dan zijn wij kampioen."

Feyenoord geniet met nog vijf competitieduels voor de boeg een voorsprong van drie punten op Ajax. Bovendien is het doelsaldo in het voordeel van de Rotterdammers (+58 om +43). "Ik zou mijn mond houden, hard werken en het op het veld laten zien", besluit Nieuwkoop, die dit seizoen in de Eredivisie pas tweemaal kon rekenen op een basisplaats bij Feyenoord.