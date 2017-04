Onana blijft bescheiden na assist: ‘Het geluk stond me bij’

André Onana ontwikkelt zich dit seizoen stormachtig. De doelman uit Kameroen maakt doorgaans een uiterst betrouwbare indruk tussen de palen bij Ajax en woensdagavond liet Onana zich in de competitiewedstrijd tegen AZ (4-1) ook in aanvallend opzicht gelden, door de assist te verzorgen bij het vierde doelpunt van de Amsterdammers.

Onana stond in de slotfase van het duel met een lange pass aan de basis van de treffer van Amin Younes en werd daarmee de eerste Ajax-keeper sinds Kenneth Vermeer in augustus 2012 die als aangever fungeerde in een Eredivisiewedstrijd. "Ik kan dit niet iedere keer doen. Het was een mooie bal, ik had geluk. Het was ook een goeie bal, zeker, maar het geluk stond me bij", blijft Onana bescheiden tegenover Ajax Life.

"Ik zag dat AZ nog niet goed stond opgesteld, daarom speelde ik die bal", legt de twintigjarige sluitpost uit. "Ik schoot de bal naar Amin en verder was het niet aan mij. Ik had niet meteen het gevoel dat mijn pass een assist zou opleveren. Ik zag slechts dat Amin vrij stond. Verder is het puur geluk."

Volgens coach Peter Bosz had Onana minder geluk dan dat hij zelf denkt. "Ik snap niet zo goed wat André daarmee bedoelt, want hij speelt Amin gericht in. Heel strak ook nog eens. Er komt wat geluk bij kijken dat het uiteindelijk een doelpunt wordt, maar die pass was gewoon goed", stelt de Ajax-trainer.