‘Ik heb een goed gevoel bij Feyenoord, dit is mijn tweede thuis’

Eljero Elia lijkt ervoor open te staan om zijn contract bij Feyenoord te verlengen. De aanvaller ligt nog tot medio 2018 vast en er is nog niet onderhandeld over een nieuwe verbintenis, maar hij verwacht dat er na dit seizoen meer duidelijkheid komt.

“Ik heb er nog niet over nagedacht. Feyenoord heeft er nog niet met mij over gesproken. Maar in het voetbal is alles mogelijk. Ik heb een goed gevoel bij Feyenoord. Alles is mogelijk. Het voelt gewoon als m'n tweede thuis. Eerst kampioen worden. Daarna komen de andere dingen”, aldus de dertigjarige Elia in gesprek met RTV Rijnmond.

De 28-voudig international van het Nederlands elftal begon zijn loopbaan bij ADO Den Haag en kwam later bij FC Twente, Hamburger SV, Werder Bremen, Southampton en dus Feyenoord terecht. In dienst van de Rotterdammers staat de teller van Elia na 63 officiële wedstrijden op zeventien doelpunten en veertien assists.



Elia liet begin maart overigens ook al weten het naar zijn zin te hebben bij Feyenoord en dat hij zijn contract met alle plezier lijkt te willen verlengen: “Ik zou wel bij FC Twente of Feyenoord mijn carrière willen beëindigen. Maar er zit nog zoveel rek in en ik voel me nog zo sterk, dus ik wil zo lang mogelijk spelen”, zei hij in een interview met PlugTV.