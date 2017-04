‘Ik kan me niet voorstellen dat ze bij Ajax daar nu al mee bezig zijn’

Ajax vervolgt de titelrace zaterdag met een uitwedstrijd tegen NEC. De Nijmegenaren verkeren in zwaar weer en zullen koste wat kost proberen de punten in eigen huis te houden. Vijf dagen na de uitwedstrijd tegen NEC neemt Ajax het in de kwartfinales van de Europa League op tegen Schalke 04. NEC-trainer Peter Hyballa verwacht niet dat de ploeg van Peter Bosz met de rem erop zal spelen met oog op dat duel.

"Ik kan me niet voorstellen dat ze bij Ajax nu al bezig zijn met het duel met Schalke", aldus Hyballa vrijdag in aanloop naar het duel van zaterdagavond. "Natuurlijk zal er wel iets gewijzigd worden, maar daar loopt in de breedte zoveel kwaliteit dat het weinig uitmaakt wie er speelt.”

Hyballa heeft al een goed idee hoe het duel zaterdag zal verlopen. “Ajax zal hier meer balbezit hebben, meer kansen creëren en meer standaardsituaties krijgen. Wij zullen vooral keihard moeten knokken en scherp zijn in de counter om daar iets tegenover te zetten. Het wordt een lastig duel, maar Ajax liet een paar weken terug ook gewoon punten liggen bij Excelsior, dus er is in eigen huis ook voldoende mogelijk."