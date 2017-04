Ajax langer door met ‘meester-analist’: ‘Zo denkt Bosz er ook over’

Ajax en wedstrijdanalist Tonny Bruins Slot gaan een jaar langer met elkaar door. Dat meldt de nummer twee van de Eredivisie vrijdag op de clubwebsite. De zeventigjarige Bruins Slot analyseert al sinds 2011 de tegenstanders van Ajax. “Wij zijn erg blij dat Tonny nog een jaar door wil. Deze man heeft zóveel kennis en ervaring, het is echt een genot om met hem over voetbal te praten”, reageert directeur spelersbeleid Marc Overmars.

Bruins Slot heeft als hoofdtaak het analyseren van de komende tegenstander van Ajax. “Twee keer in de week zien we hem met zijn aktentas binnenkomen en als hij vertrekt weten de trainers alles wat ze moeten weten”, aldus Overmars. “Hij is echt een meester op dat gebied. Zo denkt onze huidige trainer Peter Bosz er ook over, dus was het logisch dat we Tonny hebben gevraagd er nog een jaar aan vast te plakken.”

Op voorspraak van Frank de Boer werd Bruins Slot in 2011 in huis gehaald als analist. “Voor mij is het fantastisch werken bij Ajax dus dit is leuk nieuws. Ik vind het prachtig dat ik nog altijd mijn steentje kan bijdragen en mijn ervaring mag overbrengen. En het houdt me jong, de omgang hier met de vakmensen van Ajax. Dan doel ik niet alleen op de huidige staf met bijvoorbeeld Dennis Bergkamp en Peter Bosz, maar ook op de mooie jaren met Frank de Boer als beginnend hoofdcoach en de goede samenwerking met Edwin van der Sar en Marc Overmars.”