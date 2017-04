‘Toen belde Frank: ‘Ik ga naar Internazionale, ga je mee?’’

Michele Santoni begon als video-analist bij Ajax onder Martin Jol, vertrok naar Italië waar hij assistent was bij Livorno en Cesena, werkte vervolgens in de jeugdopleiding van Lazio, tot Frank de Boer belde. De ex-trainer van Ajax wilde hem als video-analist bij Internazionale. Dat avontuur hield niet lang stand.

Santoni was net weg uit de jeugdopleiding van Lazio toen hij gebeld werd door De Boer. “Mijn contract moest verlengd worden, maar dat duurde lang”, vertelt de 35-jarige Santoni in gesprek met VICE Sports. “Omdat politiek bij Lazio een grote rol speelt, kreeg ik het gevoel dat ik in de wacht werd gehouden door de voorzitter, om het hoofd jeugdopleiding minder macht te geven. Het duurde zo lang, dat ik na een tijdje zelf besloot verder te kijken. Toen belde Frank: “Ik ga naar Internazionale, ga je mee?” Dat zag ik wel zitten.”

Na nog geen drie maanden moest De Boer met zijn technische staf weg bij Inter. De resultaten vielen tegen en ook Santoni werd op non-actief gesteld. Mocht De Boer komende zomer aan de slag gaan bij een nieuwe club, dan kan Santoni een belletje verwachten. “Frank heeft me gezegd dat hij bij een volgende club graag weer met me samenwerkt. Hij kent me als iemand die weet wat hij wil en Frank heeft graag mensen om hem heen die tegengas durven te geven. Maar je weet nooit hoe het loopt in de voetballerij. Ik wil in ieder geval eerst mijn trainerscursus afmaken. Ik heb nog twee maanden om goed na te denken over een volgende stap.”