Koeman ‘blij’ met ruzietjes in selectie: ‘In het verleden soms te braaf'

Ronald Koeman moest bij Everton de afgelopen dagen wat brandjes blussen. Romelu Lukaku en Ashley Williams lagen in de uitwedstrijd bij Manchester United met elkaar in de clinch, terwijl Kevin Mirallas woedend reageerde na een vroege wissel. De Nederlandse manager was juist blij met de onenigheden.

“Eerlijk gezegd zag ik graag gebeuren. We waren in het verleden soms veel te braaf. Ik zie graag de passie en een reactie op het veld. Soms moet je kunnen roepen op het veld”, zegt Koeman op een persconferentie. Everton verspeelde bij Manchester United in de laatste minuut een overwinning, nadat Williams een strafschop veroorzaakte met een handsbal.

“Maar Lukaku en Williams hebben het al lang uitgepraat. Naast het veld kan je vrienden zijn, maar op het veld moet het soms hard zijn tegen elkaar. Je moet alles doen om te kunnen winnen”, besluit Koeman. Zondag staat voor Everton de thuiswedstrijd tegen Leicester City op het programma.