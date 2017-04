‘Dit is misschien wel de beste deal die Feyenoord ooit heeft gesloten’

Feyenoord heeft vrijdag de nieuwe hoofdsponsor, of hoofdpartner, zoals de club het noemt, gepresenteerd. Energieleverancier Qurrent staat de komende vier jaar op het shirt. Commercieel directeur Wim Koevermans noemt de overeenkomst ‘misschien wel de beste die de club ooit heeft gesloten’.

“Het financiële aspect is natuurlijk belangrijk. Het is een fantastische overeenkomst, misschien wel de beste van de club. Vier jaar is voor ons ontzettend belangrijk. Daar kunnen we de komende jaren weer op bouwen”, zegt Koevermans in gesprek met RTV Rijnmond. Hij spreekt liever van een partner in plaats van een sponsor. “We hebben het liever over een partnerschap in plaats van een sponsorschap. Dat betekent dat je echt samenwerkt.”

Afgelopen jaar is Feyenoord op zoek geweest naar een nieuwe hoofdsponsor. “Er zijn veel bedrijven waar we meerdere gesprekken mee hebben gehad. Het is met Qurrent vanaf eind februari snel gegaan. Een intensieve zoektocht, maar we zijn heel voldaan”, besluit de commercieel directeur van de Rotterdammers. Qurrent gaat ook meedenken over het nieuwe trainingscomplex van de club.