‘We hebben de titel in mijn optiek niet tegen Twente laten liggen’

Doordat PSV op de valreep punten verloor bij FC Twente, lijkt de titel nu definitief uit zich verdwenen. De Eindhovenaren likken vrijdag de wonden en zullen zich snel weer op moeten richten. Komende zondag komt Willem II naar het Phillips Stadion en om de tweede plaats in zicht te houden, moet er gewonnen worden.

Cocu is nog behoorlijk teleurgesteld over de remise in Enschede. “We beleven vandaag (vrijdag, red.) niet onze beste dag. Het was een grote deceptie gisteren, duidelijk. Vandaag staat in het teken van evalueren”, zegt de oefenmeester op het wekelijkse perspraatje. Hij beschikt over een fitte selectie in aanloop naar de wedstrijd tegen Willem II. “De titel is ver weg. Dat is de conclusie. We kijken nog wel naar de tweede plaats. De Champions League is het podium waar we willen staan.”

“Het wordt lastig om ons zondag direct te herpakken, maar ik weet zeker dat de spelers er alles aan zullen doen om te winnen”, vervolgt Cocu zijn verhaal. Hij vindt niet dat PSV het kampioenschap in de Grolsch Veste heeft verloren. “We hebben het in mijn optiek niet tegen Twente laten liggen. Dat gebeurde in de eerste seizoenshelft. Daardoor speelden we al een tijd met het mes op de keel.”