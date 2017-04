Twente-aanwinst: ‘Ik heb er ooit erger uitgezien, ik heb bij Millwall gespeeld'

Jos Hooiveld speelde tien jaar in het buitenland en is sinds dit kalenderjaar weer terug in Nederland, bij FC Twente. Donderdagavond kwam hij in actie tegen PSV en had hij een belangrijk aandeel in de late gelijkmaker. Na afloop verscheen hij voor onze camera en werd duidelijk dat Twente met Hooiveld een aanwinst voor de mixed zone in huis heeft gehaald.