Met nog vijf wedstrijden te gaan heeft Feyenoord een voorsprong van drie punten op Ajax. De Rotterdammers beschikken bovendien over een aanzienlijk beter doelsaldo dan de naaste achtervolger. Desondanks denkt Martijn Reuser dat Feyenoord de voorsprong in de komende weken nog uit handen gaat geven.

“Laat ik vooropstellen dat ik het knap vond dat Feyenoord zo overtuigend kon winnen van Go Ahead gisteren. Dat was natuurlijk wel de uitgelezen tegenstander om tegen te winnen, maar de manier waarop had ik niet verwacht”, begint Reuser in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Naar aanleiding van de wedstrijd van afgelopen weekend had ik gedacht dat PSV of Ajax het nog ging worden. PSV zal na gisteravond wel definitief afgehaakt zijn, dus ik ga nu dan toch voor Ajax.”

“Zij hebben een mentale boost gekregen naar aanleiding van de overwinning tegen Feyenoord”, vervolgt de huidige assistent-bondscoach van Oranje Onder-16. “Maar het is ook de manier van voetballen. Over de breedte vind ik dat bij Ajax net wat meer kwaliteit zit dan bij Feyenoord. Als het bij Feyenoord niet loopt, dan loopt het ook gewoon echt niet. Laat ik het zo zeggen: ik hoop Feyenoord, maar ik denk dat Ajax het wordt.”