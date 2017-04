Traoré: ‘Ik dacht: nee, toch niet weer? Ga ik vandaag weer niet scoren?’

In de Klassieker miste Bertrand Traoré nog de nodige kansen, maar in de wedstrijd tegen AZ trof de Burkinees wel het doel. Na een misser in de beginfase was hij even bang dat hij opnieuw niet tot scoren zou komen. Na zestien minuten schoot Traoré op aangeven van Justin Kluivert de openingstreffer binnen.