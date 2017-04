KNVB gaat Twente niet straffen: ‘Wij hebben de club hulp aangeboden’

FC Twente hoeft niet te vrezen voor een straf van de KNVB naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd tegen PSV. TC Tubantia meldt dat de voetbalbond de club juist wil helpen. Vrijdagochtend is er contact geweest tussen Gijs de Jong namens de KNVB en Jan van Halst, commercieel directeur van FC Twente.

Desgevraagd laat een woordvoerder van de KNVB weten dat de club geen straf hoeft te verwachten voor de gebeurtenissen. “Daar is geen sprake van. Wij hebben de club op allerlei manieren hulp aangeboden”, klinkt het. Twente kreeg eerder wel boetes wegens kwetsende spandoeken in het stadion, maar in dit geval laat de KNVB de club vrijuit gaan.

De politie deed donderdagavond tijdens de wedstrijd tegen PSV een inval in het supportershome van FC Twente. Ondertussen moesten alle supporters het stadion verlaten, waarna er buiten schermutselingen plaatsvonden tussen fans en de politie. Er werden in totaal vijf mensen aangehouden.