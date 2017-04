Wenger houdt vertrouwen: ‘Ik geloof dat hij bij Arsenal wil blijven’

De laatste tijd wordt Alexis Sánchez geregeld in verband gebracht met een zomers vertrek bij Arsenal. Afgelopen week werd er in de Engelse media veelvuldig gemeld dat de Chileense aanvaller zijn zinnen zou hebben gezet op een vertrek naar Chelsea. Volgens Arsène Wenger is daar niks van waar en wil Sánchez juist zijn contract bij the Gunners verlengen.

“Ik geloof dat hij bij Arsenal wil blijven. Het gaat er alleen om dat de club zaken moet doen met zijn zaakwaarnemer”, zegt de Franse oefenmeester op een persconferentie. Sánchez heeft bij Arsenal nog een contract tot 2018. Als hij deze niet besluit te verlengen, zal de club de aanvaller komende zomer graag van de hand willen doen om nog een transfersom aan hem over te houden.

“De spelers moeten bepalen of ze hier gelukkig zijn. Financiën zullen daar ook een rol in spelen”, besluit Wenger, die geen uitspraken wilde doen over zijn eigen toekomst. De Franse oefenmeester is in het bezit van een aflopende verbintenis en het blijft voorlopig onduidelijk of hij die nog gaat verlengen.