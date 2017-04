Voormalig topscheidsrechter Dick Jol hoort celstraf tegen zich eisen

Dick Jol heeft in de rechtbank een celstraf van 90 dagen tegen zich horen eisen, waarvan 75 dagen voorwaardelijk. Die 15 dagen zat de voormalig topscheidsrechter al in voorarrest, waardoor hij niet naar de gevangenis hoeft. Jol wordt vervolgd voor mishandeling en bedreiging.

In november 2015 zou Jol een man en een vrouw in Den Haag hebben geslagen met een metalen staaf. Daarnaast zou hij het stel ook met de dood bedreigd hebben. De man en de vrouw reden met een scooter over de stoep, waarop Jol boos werd. Eerder die dag had Jol in Wassenaar een timmerman bedreigd met een hakbijl tijdens een onenigheid over een parkeerplek.

De slachtoffers van beide incidenten hebben aangifte gedaan. Naast de celstraf eiste de officier van Justitie ook een werkstraf van 180 uur, een proeftijd van twee jaar en een schadevergoeding voor de slachtoffers. De uitspraak volgt op 21 april. Jol heeft tijdens de zitting weinig losgelaten, omdat hij zich niet ‘vrij voelde om te getuigen’ door alle media-aandacht.