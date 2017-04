Argentijnse bond spreekt vertrouwen uit: ‘We moeten blijven samenwerken’

Edgardo Bauza blijft voorlopig de bondscoach van Argentinië. Na de 2-0 nederlaag in en tegen Bolivia was er veel kritiek op de oefenmeester, maar Claudio Tapia, voorzitter van de Argentijnse voetbalbond AFA, heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Bauza. Argentinië moet alle zeilen bijzetten om zich direct te plaatsen voor het WK in Rusland.

Momenteel staan de Argentijnen op de vijfde plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep, die aan het einde van de rit recht geeft op een play-off. De achterstand op de vierde plaats bedraagt één punt. Bauza staat sinds augustus 2016 aan het roer bij de Argentijnse nationale ploeg, maar in acht kwalificatiewedstrijden werd er slechts drie keer gewonnen.

Toch hoeft Bauza niet te vrezen voor ontslag. “Hij is de trainer van de nationale ploeg, we moeten met elkaar blijven samenwerken. Bauza is een erg goede coach. Ik kan niet voor anderen spreken, maar ik ben de bondsvoorzitter”, sprak Tapia na een gesprek met de bondscoach tegenover de Argentijnse pers.