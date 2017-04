Georganiseerde criminaliteit Vak-P, Satudarah geïnfiltreerd

Op een persconferentie heeft burgemeester Onno van Veldhuizen van de gemeente Enschede een toelichting gegeven op het ingrijpen van de politie donderdagavond tijdens de wedstrijd tussen FC Twente en PSV (2-2). Donderdagavond werd al bekend dat de politie een inval deed vanwege drugshandel in het supportershome van Vak P. Vrijdag bevestigde de burgemeester dat er stelselmatig in drugs werd gehandeld, waarbij twee motorclubs betrokken waren.

Van Veldhuizen sprak vrijdag over ‘georganiseerde criminaliteit’ vanuit Vak-P. De motorclubs Satudarah en Saudarah zouden betrokken zijn. "En ondermijning staan wij in onze stad niet toe”, sprak de burgervader de media toe. “Ik hoop echt dat dit de aller- allerlaatste keer is dat wij in Vak-P hoeven in te treden. Ik reken erop dat er vanuit de kant van FC Twente ook het nodige gedaan gaat worden. Het gaat niet over kattepis, maar over vrijheid en gelijkheid van mensen."

Bij de inval werd er geschoten door de politie, maar niet met echte kogels. Het ging om zogeheten dummies: rubberen kogels. Een woordvoerder van de politie bevestigde dat er 46 strips met drugs zijn gevonden, wat duidt op drugsgebruik tijdens wedstrijden. Volgens de politie was er een vreemd soort deurbeleid bij de wc’s in het supportershome. Er werd bepaald wie wel en wie niet op bepaalde tijdstippen naar binnen mocht. Dit kan verband houden met drugshandel. Er zijn in totaal vijf personen aangehouden, het supportershome gaat dicht.

Na de wedstrijd liep het buiten het stadion uit tot een confrontatie tussen supporters en de politie. Daarbij viel een agente van haar paard. Ze heeft ter observatie de nacht doorgebracht in het ziekenhuis. Ze maakt het naar omstandigheden goed.