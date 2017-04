Trainer Saint-Étienne is klaar met Tannane en zet hem uit de selectie

Oussama Tannane heeft het moeilijk bij Saint-Étienne. De aanvaller is door trainer Christophe Galtier teruggezet naar het tweede elftal, meldt L’Équipe. De 23-jarige ex-speler van Heracles Almelo kwam door blessureleed sinds december niet meer in actie en uit angst voor een nieuwe blessure aan zijn schaambeen, weigerde hij donderdag mee te trainen. Dat pikte Galtier niet.

Tannane, die in januari 2016 voor 2,5 miljoen euro de overstap maakte van Heracles naar Nantes, was net op de weg terug van een blessure en zou aanstaande zondag zijn rentree kunnen maken tegen FC Nantes. Galtier is echter ontevreden over zijn inzet op de training, waardoor de aanvaller zijn rentree voorlopig uit moet stellen.

Het is niet voor het eerst in zijn loopbaan dat Tannane uit de selectie wordt gezet. In het seizoen 2014/15 gebeurde hem dat ook al twee keer kort achter elkaar bij Heracles Almelo. Het duurde destijds drie maanden voordat trainer John Stegeman hem weer bij de selectie haalde.