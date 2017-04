Luuk de Jong: ‘Fijn dat hij er weer is, hij heeft toch scorend vermogen’

Jürgen Locadia startte ook donderdagavond in de basis van PSV, in het uitduel met FC Twente (2-2). De aanvaller luisterde zijn basisplek op met een doelpunt, net als afgelopen weekeinde tegen Sparta Rotterdam. Justus Dingemanse sprak met Luuk de Jong over de terugkeer van Locadia.