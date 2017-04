‘Groot Ajax-fan’ flirt met terugkeer: ‘Alles is mogelijk, we gaan het zien’

Klaas-Jan Huntelaar keert medio april terug naar de Amsterdam ArenA. In het shirt van Schalke 04 weliswaar, maar de ervaren aanvaller volgt zijn voormalig werkgever nog steeds op de voet. Via de officiële kanalen van Ajax reageert Huntelaar vrijdag op een eventuele terugkeer in het rood-witte tenue van de Amsterdamse club.

"Alles is mogelijk. Maar het is lastig om daar nu iets over te zeggen. We gaan het zien'', vertelt Huntelaar op de clubsite van Ajax. De aanvaller, 33 jaar, stond tussen januari 2006 en december 2008 onder contract in de Amsterdam ArenA, voordat hij de overstap maakte naar Real Madrid. Hij won twee keer de KNVB-beker en één keer de Johan Cruijff Schaal met de Amsterdammers.

Of hij zelf een rol van betekenis zal spelen in de dubbele confrontatie, blijft onduidelijk. Hij kan na drieënhalve maand blessureleed niet op veel speeltijd rekenen onder trainer Markus Weinzierl. Hij vindt het weerzien met Ajax 'heel leuk', maar 'ook wel dubbel'. "Kijk, je staat natuurlijk op het veld om te winnen en doelpunten te maken, zo hoort het. Maar eerlijk is eerlijk, het idee blijft vreemd."

Hoewel Huntelaar uit de Achterhoek komt, is hij altijd al een groot fan van Ajax geweest.

"Ajax is een jeugdliefde van me. Ik ben altijd al groot Ajax-fan geweest. Heel vreemd is dat niet. Mijn hele familie is nogal Ajax minded. Bovendien kijk je als kind het liefst naar een ploeg die wint en naar de beste spelers.''